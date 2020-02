22 fev 2020 • 23:09

A artista brasileira já se deixou contagiar pela folia do carnaval no Brasil e estreou-se nas comemorações com um disfarce repleto de ousadia e sensualidade.Com uma máscara de panda, Anitta deixou em evidência as suas curvas deslumbramtes que, de imediato, conquistaram a atenção dos seguidores em todo o mundo., escreveu Anitta na legenda das fotografias publicadas nas redes sociais que já são um verdadeiro sucesso.Junto às fotografias, partilhou a fotografia de um panda, explicando que se mascarou do mesmo animal desta forma que não passou despercebida aos olhos dos fãs.