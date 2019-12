'Anjos de Natal' com lingerie sexy Ousadia e muita sedução prometem aquecer os dias mais gelados da época festiva.

19:00

Vânia Nunes

As temperaturas têm vindo a baixar mas os ‘anjos’ da Victoria’s Secret prometem aquecer esta época.



A nova coleção, alusiva ao Natal e ao Réveillon, já foi divulgada e as modelos, entre elas Sara Sampaio, mostram-se sedutoras. A viver uma crise sem precedentes, a marca mudou de paradigma e aposta agora em manequins com curvas mais voluptuosas.

