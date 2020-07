As curvas de sedução de Aurah Ruiz Ex-mulher do antigo jogador do Sporting faz furor com biquíni reduzido e leva fãs à loucura

As curvas de sedução de Aurah Ruiz

22 jul 2020 • 14:57

Aurah Ruiz, ex-namorada de Jesé Rodríguez, antigo jogador do Sporting, incendiou as redes sociais com uma produção repleta de sensualidade.



Com um biquíni reduzido, a espanhola mostra-se mais confiante do que nunca com o seu corpo, e os motivos estão à vista. Aos 30 anos, a modelo continua solteira e está disponível para voltar a encontrar o amor.

