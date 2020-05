18 mai 2020 • 08:52

Aos 39 anos, Kim Kardashian faz de tudo para manter uma imagem ousada e sedutora.Com as curvas em grande evidência, a empresária mostra-se sem pudores e prova que mantém toda a confiança no seu corpo.As roupas reduzidas são um "trunfo" para Kim que continua faturar milhões com a sua imagem.