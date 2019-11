04 nov 2019 • 18:32

Maria Cerqueira Gomes entrou na sua segunda semana de férias em terras de Vera Cruz. E esta segunda-feira partilhou uma nova fotografia de biquíni no Brasil, que levou os fãs ao delírio.Nestes dias de descanso, a companheira televisiva de Manuel Luís Goucha tem-se mostrado mais ousada do que nunca e revelado várias imagens em que as suas curvas estão em destaque.Veja as melhores fotos de Maria das férias.