Aurela Hoxha: Beldade apaixonada pelas praias Adepta de um bom biquíni.

10:26

Aurela Hokha viveu toda a sua juventude ao lado da praia, o que acabou por se tornar um dos seus sítios favoritos do mundo. Desde então tem viajado pelos quatro cantos do mundo à procura do cenário paradísiaco perfeito para as suas fotografias no Instagram, onde conta com mais de 1 milhão de seguidores. Nesta viagens só existe uma companhia: o biquíni! E que bem que lhe fica!

