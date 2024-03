Aycan Sencan: Imaginem lá este talento a dobrar Modelo sueca dedica-se a várias atividades.

13 mar 2024 • 10:11

Aycan Sencan é uma modelo sueca que se dedica ao design de moda, mas também à música. Tem ainda outras valências. Chegou a estudar televisão e cinema na faculdade da Califórnia (EUA) e em 2019 criou um canal no Youtube muito bem-sucedido com a sua irmã gémea, Nurcan Sencan. E já se sabe: melhor do que uma, só mesmo duas...

