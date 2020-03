Bárbara Bandeira em quarentena escaldante

Ver esta publicação no Instagram Como eu queria estar... Uma publicação partilhada por B (@barbarabandeiraa) a 19 de Mar, 2020 às 8:49 PDT

Bárbara Bandeira, de 18 anos, 'incendiou' as redes sociais esta quinta-feira ao publicar uma fotografia em biquíni onde evidenciava as sua forma física.De quarentena resguardada em casa, a cantora recordou uma fotografia do verão., escreveu na publicação.Na publicação foram vários os seguidores que deixaram mensagens a elogiar as curvas de Bárbara Bandeira. "Eu sou completamente apaixonado por ti", "Nunca vi sereia de pé" e "És simplesmente perfeita" foram alguns dos comentários deixados.