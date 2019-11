Bárbara Norton de Matos escaldante no Brasil

14:25

Bárbara Norton de Matos continua a aquecer as redes sociais com fotografias onde exibe a excelente forma física.Aos, a atriz mostra-se confiante das curvas e partilha várias imagens sensuais nas redes sociais em biquíni.Após o fim das gravações da novela 'Nazaré', na SIC, onde participa, Bárbara Norton de Matos está a desfrutar de uns dias no Rio de Janeiro, no Brasil, e tem mostrado vários momentos do descanso no calor.Os fãs não lhe poupam elogios., são algumas das mensagens que se podem ler nas publicações de Bárbara Norton de Matos.