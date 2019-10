12:33

Ver esta publicação no Instagram #photoshoot #work #actresslife #motherof2#inspiration Uma publicação partilhada por Barbara (@barbaranortondematos) a 29 de Out, 2019 às 2:41 PDT

voltou a surpreender os milhares de seguidores nas redes sociais ao mostrar o seu lado mais sensual.Aose mãe de duas filhas, a atriz continua a exibir uma excelente forma física e não se inibe em deixar-se fotografar em roupas reduzidas. As publicações valem-lhe rasgados elogios por parte dos admiradores. Desta vez, o rosto da novela 'Nazaré', na SIC, partilhou uma imagem a preto e branco com um body que lhe realça as curvas.

Os fãs não resistem ao corpo delineado da atriz. "Lindíssima", "Deslumbrante", "A isto chama-se dar 50 a miúdas de 20 anos", "Divinal", "Esta mulher é uma bênção de Deus", são alguns dos comentários que se podem ler na publicação de Bárbara Norton de Matos.