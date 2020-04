Beleza de Ana Rita Clara 'à solta' nas praias de Cabo Verde

Apresentadora recorda viagem com saudades.

29 abr 2020 • 17:37

Por estes dias, um fato de banho e uma praia serão expoentes máximos de uma liberdade que já parece muito distante. Ora foi precisamente de biquíni, nas praias de Cabo Verde, que Ana Rita Clara lembrou outros tempos."Com esta imagem que encontrei, reconheço já a vontade que tudo isto termine, de podermos ir [à praia] sem receios", escreveu a apresentadora. "Viajar, mais do que nos revelar sítios bonitos, consegue ajudar-nos na nossa evolução pessoal.Tal como o que estamos a fazer com esta fase. E que iremos ultrapassar. Até esse momento vamos recordando, valorizando e até fazendo planos do futuro", vincou.