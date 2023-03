Bella Araújo: Para ela tudo o que vem à rede é peixe Brasileira de 32 anos é fenómeno no Instagram

16 mar 2023 • 19:03

Modelo, designer de moda e empresária, Bella Araújo é uma brasileira nascida em Manaus e que é hoje um fenómeno do Instagram. Aos 32 anos, soma quase quatro milhões de seguidores e talvez por ser do signo Aquário, passe boa parte do seu tempo na praia. Saltou para a fama por promover um famoso restaurante de Manaus chamado 'Peixaria de Garagem'. Provavelmente especializado em... pesca à boia.

