11:38

Miguel Azevedo

Num número que convida a refletir sobre os cuidados a ter com o corpo e com a natureza, a ‘Vogue’ espanhola escolheu a modelo norte-americana Bella Hadid para protagonizar a sua capa de junho.



Com uma praia como cenário de fundo, a jovem de 22 anos acabou por mostrar, uma vez mais, por que razão é uma das manequins mais cobiçadas.

