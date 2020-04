Bella Hadid mostra-se sensual em isolamento

Nunca estar em casa foi tão apetecível.São várias as estrelas internacionais que têm animado os seus admiradores com partilhas muito ousadas. Bella Hadid captou atenções ao mostrar-se provocante e muito sensual durante a sua quarentena.A modelo posou com um biquíni reduzido no jardim e mostrou-se a apanhar sol e a ganhar aquela cor tão desejada para os meses de verão que se avizinham...Para além de estar a recorrer à exposição solar, Hadid encheu a despensa com muitos doces e sobremesas, para aguentar o isolamento social e reduzir as idas ao supermercado.Embora esteja a cometer "pecados", a manequim tem usado o tempo longe das produções de moda e passerelles para cuidar do corpo, praticando exercício físico.n