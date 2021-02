Beyoncé revela-se poderosa e sexy Cantora faz furor com poses atrevidas e curvas sensuais em nova produção.

18:55

A cantora, compositora e empresária norte-americana, de 39 anos, arrasa em tudo o que aposta. A nova campanha sensual para a marca Ivy Park, em parceria com a Adidas, é prova disso mesmo.



Mais irreverente do que nunca, Beyoncé mostrou o seu lado mais atrevido ao exibir as suas curvas em roupas desportivas que promovem o estilo de vida urbano.

