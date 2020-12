Candice Swanepoel: curvas do pecado Candice é uma das modelos mais bem pagas do mundo. Beleza e elegância levam fãs à loucura.

Candice Swanepoel: curvas do pecado

18 dez 2020 • 12:42

É considerada uma musa da beleza e sensualidade e os motivos estão à vista. Candice Swanepoel, de 32 anos, integra o leque de prestigiadas modelos da Victoria’s Secret e esbanja toda a sua ousadia numa nova produção. Com as curvas em grande evidencia, a supermodelo da África do Sul leva os fãs à loucura com as suas curvas...

