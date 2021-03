Candice Swanepoel seduz na pele de anjo feroz Modelo deu a cara e o corpo pela sua marca de biquínis sustentáveis.

Candice Swanepoel seduz na pele de anjo feroz

22 mar 2021 • 17:04

Acostumada a deslumbrar os seguidores com as suas curvas escaldantes nas redes sociais, Candice Swanepoel voltou a fazer subir as temperaturas ao posar em biquíni para a sua linha de roupa de praia sustentável.



Desta vez, o ‘anjo’ da Victoria’s Secret, de 32 anos, cativou os fãs com o seu olhar feroz e ao exibir o seu físico bronzeado e tonificado.

