Candice Swanepoel: um 'anjo' ousado Mãe pela segunda vez há um ano, modelo continua com corpo de sonho.

03 nov 2019 • 18:51

O ‘anjo’ da Victoria’s Secret é sul-africana, por isso, Candice Swanepoel foi a escolha perfeita para a produção de uma marca de biquínis em África.



Aos 31 anos e já com dois filhos, a modelo faz subir temperaturas com o seu corpo de sonho. Sendo que continua a mostrar porque ganhou o título da Mulher mais Sensual do Mundo, em 2014.

