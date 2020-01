Carolina Carvalho viajou para Cabo Verde

Foto: Instagram

10 jan 2020 • 11:09

A desfrutar de uma semana de férias na Ilha do Sal, em Cabo Verde, Carolina Carvalho e David Carreira têm dado asas à paixão.A jovem atriz tem aproveitado o calor para deixar em evidência a silhueta curvilínea durante as idas à praia ou as tardes na piscina do resort, onde está instalada com o cantor, filho mais novo de Tony Carreira.Estas são as primeiras férias do ano do casal, que prepara em breve o regresso ao trabalho.