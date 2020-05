Carolina Carvalho leva fãs ao delírio com recordação Namorada de David Carreira está com saudades de ir à praia.

Carolina Carvalho

A cumprir as medidas de distanciamento social e na impossibilidade de ir à praia, Carolina Carvalho tem aproveitado o bom tempo no jardim da casa que partilha com David Carreira.



No entanto, admite que já sente falta da areia e do mar... Por isso, foi ao álbum de recordações e partilhou uma foto na praia. "Onde eu gostava de estar agora com este calor". Os fãs adoraram e elogiaram as suas curvas.

