Carolina Loureiro arrasa na praia A apresentadora da SIC continua a conquistar os seguidores com as suas curvas.

Carolina Loureiro cada vez mais ousada e sedutora

13:46

Conhecida pela sua beleza natural e corpo deslumbrante, Carolina Loureiro continua a conquistar milhares de elogios com as suas curvas deslumbrantes.



Com um biquíni bastante reduzido, a apresentadora da SIC e ex-namorada de David Carreira exibe uma silhueta de sonho e prova que continua a ser uma das mulheres mais cobiçadas de Portugal.

