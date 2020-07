Carolina Patrocínio exibe silhueta após ser mãe pela quarta vez

Carolina Patrocínio, de 33 anos, está a aproveitar as altas temperaturas da melhor maneira.No dia em que Portugal registou máximas de 36 graus, a apresentadora mostrou aquilo que tem de melhor e foi a banhos para se refrescar e manter as boas energias de verão. Nas redes sociais, os admiradores não conseguiram conter a inveja que sentem e manifestaram-se., lê-se entre os vários comentários.Ainda no rescaldo da recém-chegada do primeiro filho rapaz, há cerca de um mês, a mulher do atleta Gonçalo Uva tem levado Eduardo consigo para todo o lado, quer em momentos de lazer, quer profissionais.O menino é presença assídua nos estúdios da SIC, onde Carolina grava o novo programa ‘What’s Up’, em exibição na SIC Mulher.