Carolina Patrocínio ousada em férias de luxo

05 dez 2019 • 19:28

Todos os anos, Carolina Patrocínio tira uns dias de férias para viajar apenas com o marido, Gonçalo Uva. Com as filhas ao cuidado de familiares, a apresentadora rumou a vários destinos.Durante o descanso, Carolina tem tirado várias fotografias em que exibe o seu corpo tonificado, fruto das idas constantes ao ginásio.