Cindy Alvarez Garcia: Bomba polémica A mulher de Mateus Uribe esteve no centro da polémica devido à sua festa de aniversário.

12:53

É colombiana, mulher do jogador do FC Porto Mateus Uribe e na última semana esteve no centro da polémica devido à sua festa de aniversário.



Depois da noitada, vários jogadores portistas ficaram de castigo devido à hora a que chegaram a casa em vésperas de jogo. A polémica fez com que as atenções se voltassem para esta bomba latina.

