Mulher de Uribe sugere treinos em casa e mostra boa forma: "Amo o meu corpo e o meu marido também"

A cumprir a quarentena devido à propagação do coronavírus, Cindy Álvarez Garcia, de 29 anos, mostrou aos fãs que não é por estar fechada em casa que não continua a preocupar-se em exercitar o corpo para manter a boa forma física.A mulher de Matheus Uribe tem partilhado com os milhares de seguidores que a acompanham nas redes sociais alguns dos treinos a que tem estado dedicada na parte exterior da moradia onde vive com o jogador do FC Porto, e os dois filhos que têm em comum.A empresária tem escrito alguns desabafos entre fotografias que partilha durante os treinos, onde exibe a excelente forma física e as curvas de sonho que lhe valem rasgados elogios.O craque dos dragões e os filhos do casal também surgem em algumas das imagens a acompanhar a prática de excercício físico nestes tempos em família., escreveu, como forma de mostrar que a atividade física também lhe faz bem à mente neste período díficil devido ao surto de coronavírus., afirmou, garantindo queque devemos fazer em casa,, e realçando que o mais importante éCindy Álvarez Garcia também não hesitou em reagir a algumas críticas que tem recebido através das redes sociais, alegadamente devido à exposição do corpo nas fotografias que publica., começa por defender., disse., terminou Cindy Álvarez Garcia, confiante.