Conheça a modelo colombiana que conquistou Arturo Vidal

View this post on Instagram Día de ?? con mi papasito!! ?? A post shared by Sonia Isaza (@niaisazaoficial) on May 13, 2019 at 8:43am PDT

Arturo Vidal, jogador do Barcelona, está de novo apaixonado depois de se separar de Marité Madus, com quem esteve num relacionamento durante dez anos. Sonia Isaza é a atual namorada do jogador.No final do ano de 2018, o ex-Bayern de Munique publicou uma fotografia onde mostrou a festa que organizou e onde Sonia estava presente. A nova namorada do jogador é colombiana e modelo fitness. A publicação acabou por ser apagada mais tarde.A confirmação do romance chegou a 13 de maio, quando Sonia Isaza publicou uma fotografia com o jogador.