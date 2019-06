Cristina Ferreira exibe boa forma física na Riviera francesa

Luxo em Cannes

Aos 41 anos de idade,sabe que está em forma e gosta de mostrar as curvas aos seguidores.A estrela daestá atualmente em, e tem partilhado fotografias onde surge de fato de banho . Os seguidores da apresentadora não têm poupado nos elogios: "Nem todas podem usar um fato de banho desses, cavado assim"; "Poderosa"; e "Quem dera a algumas de 20 [anos] ter um corpo igual".A apresentadora de '' está hospedada no glamouroso, numa suite virada para o mar que custa cerca de 500 euros a noite, no mínimo.O hotel é conhecido por ser um dos favoritos das estrelas internacionais durante o festival de cinema, tendo inclusive homenageado personalidades como- que agora dão nomes a alguns dos quartos.