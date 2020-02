Dânia Neto mostra-se a dançar no varão

Dânia Neto vai ser a próxima bailarina a 'aquecer' o bar Carrossel na novela 'Terra Brava', na SIC. Tal como Luciana Abreu, que tem coleccionado elogios pela prestação como bailarina , Dânia tem estado empenhada em praticar a dança do varão para brilhar na pele da nova personagem., escreveu a artista, que agradeceu ainda ao estúdio onde tem treinadoDânia mostrou-se sensual um ano após ter sido mãe pela primeira vez do pequeno Salvador, fruto da relação com o empresário Luís Matos Cunha.Os admiradores de Dânia Neto não lhe pouparam elogios pelos dotes exibidos:, foram algumas das mensagens deixadas.