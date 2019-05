11:09

A viver nos Estados Unidos há vários anos, desde que se mudou para Los Angeles, para protagonizar a série 'Investigação Criminal', Daniela Ruah não esconde as saudades que sente de Portugal.Sempre que pode, a atriz visita o nosso país para matar saudades da família e foi através das redes sociais que revelou que já está em Portugal a aproveitar os primeiros raios de sol.No Instagram tem partilhado alguns momentos em família, com os filhos, e divulgou ainda uma foto que mostra que, aos 35 anos, Daniela está no auge da sua forma física.