Dasha Mart: Muito melhor do que um Ferrari

08 abr 2023 • 21:39

De descendência russa, Dasha Mart alcançou a fama nos EUA. É uma influencer que vive em Miami, apaixonada por praia, biquínis e automóveis. É dona de vários carros de alta cilindrada, entre eles um Ferrari Portofino que vai dos zero aos 100 Km/h em 3,5 segundos, com velocidade máxima de 320 km/h. Não se conhecem as performances da menina, mas que tem grelha para rivalizar com qualquer Ferrari lá isso tem...