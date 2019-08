De férias, Maria Cerqueira Gomes posa em biquíni

Maria Cerqueira Gomes já está oficialmente de férias. A apresentadora está longe do pequeno ecrã há uma semana, mas só este domingo, dia 4 de agosto, é que se mostrou a desfrutar do seu período de descanso à beira-mar.Apesar de não revelar o destino eleito, sabe-se que as férias da comunicadora se irão extender pelos próximos 15 dias e que apenas regressará ao pequeno ecrã no final do mês de agosto.Com um biquíni azul que realça o bronzeado, o rosto da TVI mostrou que já inaugurou a época balnear e tem conquistado diversos elogios dos seguidores que não ficam indiferentes à sua silhueta.