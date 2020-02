Deborah Secco arrasa com vestido ousado A estrela brasileira continua a fazer furor pelas curvas que exibe.

Deborah Secco arrasa com vestido ousado

06 fev 2020 • 16:47

Aos 40 anos, a atriz brasileira Deborah Secco é considerada uma verdadeira musa de sensualidade. Deborah Secco já iniciou os festejos carnavalescos e surgiu num evento com um vestido curto, de material dourado, todo aberto nas laterais, deixando pouco à imaginação.



Com as curvas em grande evidência, Deborah recebeu milhares de elogios dos fãs e seguidores que se mostraram rendidos à sua ousadia.

Mais sobre

artigos relacionados