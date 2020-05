Atriz voltou a exibir as curvas.

Diana Monteiro

Foto: Instagram

13:04

Amante de sol e mar, Diana Monteiro, de 36 anos, não esconde as saudades que sente da praia.Com um biquíni reduzido, que evidencia as suas curvas ousadas, a atriz e cantora partilhou uma fotografia nas redes sociais que levou os fãs ao delírio., pode ler-se na legenda da publicação em que artista recorda com saudades os meses quentes de verão.