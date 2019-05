Diana Monteiro remove tatuagens

Diana Monteiro - tatuagens

Diana Monteiro, a ex-'Morangos com Açúcar', tem cinco tatuagens mas já decidiu que vai retirar duas delas.Nesta quinta-feira (30 de maio), a cantora esteve a responder a algumas questões dos fãs sobre o procedimento.Um dos seguidores questionou a atriz da razão de ter optado por remover as tatuagens. "É simples, fez sentido numa certa altura da minha vida mas neste momento já não me identifico com elas!", esclareceu.Diana Monteiro está a retirar as duas tatuagens que tem nos braços.