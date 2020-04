Elsa Hosk exibe lingerie sexy e transparente A modelo mostrou a sensualidade com uma lingerie reveladora.

Elsa Hosk

Foto: Instagram

14 abr 2020 • 14:02

Dona de um corpo escultural, a prestigiada modelo da Vitoria’s Secret Elsa Hosk faz de tudo para aquecer as redes sociais e publica fotografias cheias de ousadia e sensualidade.



Com uma lingerie transparente, que deixa pouco à imaginação, a manequim sueca mostra-se confiante com a sua imagem e exibe curvas que levam os seguidores à loucura. Fãs não poupam nos elogios à modelo.

