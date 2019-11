Famosas mostram atributos e seduzem milhares de fãs...

As melhores fotos de Rita Pereira

Algumas optam por dietas milagrosas, outras são obcecadas pelo exercício físico e outras optam mesmo pela cirurgia estética.No final, os fãs deliram com as fotografias em biquíni ou fato de banho, partilhadas nas redes sociais.As questões por parte dos admiradores são muitas, quer pelas mudanças de visual, quer pelas sugestões que pedem aos ídolos.Na última semana, Rita Pereira esteve no centro de todas as atenções. De acordo com o site Flash!, a atriz, de 37 anos, submeteu-se a uma intervenção estética de aumento do ‘bumbum’.Terá feito tudo com a máxima discrição e até ao momento também não falou sobre o tema.A Notable, agência que representa a estrela da ficção, manteve o silêncio., disse em comunicado. Esta não é a primeira vez que Rita vê o seu nome envolto em rumores de intervenções ao corpo.