Filha de Figo escaldante em fato de banho

Daniela recordou a viagem que fez a Capri, Itália, com novas fotos ousadas

16:36

Com as temperaturas a baixar, Daniela Figo surpreendeu ao publicar imagens em fato de banho nas redes sociais.A filha de Luís Figo recordou a viagem que fez este verão a Capri, Itália, com novas fotografias a bordo de um iate. Aos 20 anos, a jovem faz suspirar os seguidores pela elegância e excelente forma física.Na legenda das fotografias escreveu: "Esta não é a minha localização atual".A publicação mereceu inúmeros 'gostos' e comentários, entre os quais, da mãe, Helene Svedin.