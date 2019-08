Filha de Nuno Gomes volta a incendiar as redes sociais

11:01

Laura Gomes, que completou 20 anos a 7 de agosto, está cada vez mais sensual. A filha de Nuno Gomes voltou a arrasar ao publicar fotografias onde deixou os seguidores impressionados com a sua sensualidade e forma física.Com a água cristalina como fundo, nas Ilhas Turcas e Caicos, a jovem publicou várias fotografias com fatos de banho e biquíni reduzidos e que evidenciavam as suas curvas de sonho.Nos comentários das publicações, os seguidores deixaram vários elogios à sensualidade de Laura.As Ilhas Turcos e Caicos é um destino de luxo onde várias figuras públicas costumam passar férias, como a família Kardashian e, recentemente, Cristina Ferreira.