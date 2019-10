Flávia Alessandra aquece Europa com curvas invejáveis A atriz brasileira esteve de férias na costa italiana.

Aos 45 anos, Flávia Alessandra mantém uma forma física invejável, que saiu realçada nas fotografias que tirou durante as últimas férias na Europa.



A atriz brasileira esteve em várias praias da costa italiana a bordo de um luxuoso iate e mostrou-se encantada com as paisagens que encontrou. Os quase 9 milhões de seguidores agradeceram as partilhas.