Flávia Alessandra exibe curvas no Algarve

Portugal é cada vez mais um destino de excelência para atores brasileiros e, desta vez, foi Flávia Alessandra a escolher o Sul do País para uns dias de férias dedicados ao descanso.A atriz está no Algarve, na zona de Lagos, com algumas amigas - ‘Peruas Trip’, conforme chama ao grupo, em modo de brincadeira - e tem partilhado nas redes sociais várias fotografias destes dias de lazer, nomeadamente idas à praia e passeios de barco.As imagens revelam que, aos 45 anos, Flávia continua a ser dona de um corpo escultural, que não tem passado despercebido aos seguidores.Um dos comentadores mais ‘fiéis’ tem sido mesmo o marido da atriz, o também ator Otaviano Costa, que não resiste à sensualidade da mulher. "Minha portuguesa favorita", escreveu.Flávia Alessandra, recorde-se, participou em novelas brasileiras de sucesso como ‘Alma Gémea’, ‘Salve Jorge’ ou ‘Sétimo Guardião’.