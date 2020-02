Georgina Rodríguez deslumbra em Sanremo com vestidos reveladores

Georgina Rodríguez agradece apoio depois de se estrear como apresentadora

Georgina Rodríguez, e brilhou pelos looks escolhidos. Depois de partilhar um vídeo nos bastidores , antes de começar a gala, a namorada de Cristiano Ronaldo apresentou-se com quatro conjuntos diferentes ao longo do espetáculo, e todos 'arrancaram' suspiros por parte do público, incluindo do craque da Juventus, que assistiu à gala e mostrou todo o apoio à companheira nesta experiência em palco.Gio, de 26 anos, voltou a exibir a sensualidade com decotes reveladores e pelas curvas de sonho.A companheira do internacional português surgiu inicialmente em palco com um vestido comprido e brilhante, decotado em forma de coração e uma racha na saia, desenhado por Alessandra Rinaudo, para a Pronovias.Para completar o look, a espanhola conjugou o vestido com uns sapatos de salto alto Le Silla, que custam mais de mil euros, e usou um colar dourado e prateado, com um pendente cor de rosa, da Pasqual e Bruni.Durante a segunda parte do festival de música, Georgina surpreendeu ao dançar um tango argentino e voltou a comprovar o seu talento para a dança e a sensualidade que a caracteriza . Para a atuação, a namorada de CR7 optou por usar um vestido preto com brilho, com franjas, desenhado por Nicole Mariano, que completou com uns brincos da Pasqual e Bruni.O terceiro vestido escolhido pela modelo era branco, de tecido estilo cetim, sem mangas e com um decote sensual novamente em forma de coração, que completou mais uma vez com acessórios brilhantes.Para finalizar a gala onde captou todas as atenções, a mãe de Alana Martina, a filha que tem em comum com Cristiano Ronaldo, usou vestido cai-cai em tom dourado onde o brilho também se destacou, e voltou a combinar com uns brincos da Pasqual e Bruni.A participação de Georgina Rodríguez no Festival de Sanremo está a dar que falar. A namorada de Cristiano Ronaldo está a colecionar elogios nas redes sociais e mostra-se radiante pela participação.Esta manhã, dia 7 de fevereiro, Georgina partilhou uma fotografia ao lado de Ronaldo, onde agradece por todo o carinho que está a receber. "De volta a casa. Obrigada pelas felicitações e por tanto amor. Espero que tenham desfrutado tanto quanto eu!", escreveu, desejando bom fim-de-semana a todos os seguidores.