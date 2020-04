Georgina Rodríguez relembra momentos sensuais durante a quarentena

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo mostra-se a correr com Georgina Rodríguez na quarentena

Georgina Rodríguez surpreendeu esta quinta-feira, ao mostrar-se sensual junto ao mar.Apesar de estar a cumprir a quarentena no Funchal, na ilha da Madeira, ao lado de Cristiano Ronaldo e dos filhos, aproveitou para recordar momentos ao sol antes do surto de coronavírus., escreveu a namorada do craque da Juventus numa fotografia onde surge deitada, com um biquíni vermelho, a exibir mais uma vez as curvas de sonho.A publicação contou com rasgados elogios por parte dos fãs., foram algumas das mensagens que recebeu dos admiradores, encantados com a sua excelente forma física.Recorde-se que Georgina Rodríguez foi alvo de várias críticas por ter quebrado a quarentena para passear, na terra natal do namorado No entanto, a companheira de CR7 continua a surgir em momentos a dois e em família no conforto do lar, em isolamento social. Recentemente, o internacional português partilhou um vídeo onde se pode ver o casal a treinar no exterior do condomínio.Cristiano Ronaldo