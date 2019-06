Georgina Rodríguez exibe curvas no ginásio

Georgina Rodríguez tudo faz para manter uma silhueta digna de uma modelo. A espanhola não descura dos seus treinos de condição física e mostra que é presença assídua nos ginásios.Nas redes sociais, são vários os momentos partilhados pela namorada de CR7 que divulga as suas rotinas de treino.Entre vários agachamentos, Gio exibe as suas curvas de sonho evidenciadas com a sua indumentária de ginásio.