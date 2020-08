Georgina Rodríguez sensual a jogar badminton

01 ago 2020 • 13:45

Georgina Rodríguez voltou a mostrar a sensualidade... equipada para jogar badminton!A namorada de Cristiano Ronaldo exibiu um look desportivo e descontraído a posar no relvado com uma raquete e um volante, uma espécie de bola utilizada para o desporto. A t-shirt da marca 'Gucci' foi o que mais saltou à vista dos seguidores, que elogiaram o conjunto.A modelo espanhola voltou a revelar que, para ela, qualquer ocasião é digna de exibir a sensualidade e o estilo. Os milhares de fãs não pouparam os elogios., pode ler-se., brincou outro seguidor.Recorde-se que Georgina Rodríguez tem estado a desfrutar de momentos em família, na companhia do craque da Juventus, Cristiano Ronaldo, e das crianças: Cristianinho, os gémeos Mateo e Eva e Alana Martina. Recentemente,