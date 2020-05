Georgina Rodríguez volta a exibir 'bumbum' no treino: "Que sorte que tem o Ronaldo"

A carregar o vídeo ...

Modelo pratica exercício físico diariamente.

Georgina Rodríguez voltou a 'incendiar' as redes sociais ao partilhar mais uma fotografia onde exibe a excelente forma física em frente ao espelho, durante um treino.A namorada de Cristiano Ronaldo mostra-se esforçada na prática de exercício físico e não resiste a mostrar o corpo tonificado. O 'bumbum' da companheira do craque salta sempre à vista e a sensualidade capta as atenções dos milhões de seguidores.Os elogios não tardam a chegar., são algumas das mensagens deixadas à jovem.Georgina Rodríguez admitiu recentemente que antes não se sentia à vontade para treinar com o internacional português, mas, agora, ele é a sua principal motivaçã o. Os dois mostram-se cada vez mais cúmplices até nos momentos de treino.