Georgina Rodríguez volta a exibir curvas durante o treino

Modelo pratica exercício físico diariamente.

Georgina Rodríguez voltou a 'aquecer' as redes sociais com uma fotografia ousada durante mais uma sessão de treino.A namorada de Cristiano Ronaldo, que tem partilhado vários momentos durante a quarentena dedicada ao exercício físico para manter a excelente forma física, divulgou uma nova imagem, em frente ao espelho, com roupa confortável, onde revela o lado mais sensual.Os elogios não tardaram a inundar a conta de Instagram da modelo espanhola., foram algumas das mensagens deixadas pelos milhões de fãs que a acompanham.Recentemente,, enquanto estavam a desfrutar do período de confinamento na ilha da Madeira com a família.