Georgina Rodríguez volta a mostrar bumbum

Ver esta publicação no Instagram ‍?? ...@aloyoga Uma publicação partilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio) a 22 de Nov, 2019 às 3:16 PST

Georgina Rodríguez continua a surpreender pelas fotografias sensuais que partilha nas redes sociais, que fazem suspirar os milhões de seguidores que a acompanham.A namorada de Critiano Ronaldo voltou a mostrar-se atrevida ao posar em topless, apesar de virada de costas, numa posição que realçou o bumbum que continua a exibir, vestida com umas calças da marca de roupa de ioga que promove.As curvas da companheira do melhor do mundo não ficam indiferentes e valem-lhe rasgados elogios. A popularidade da modelo continua a disparar., são alguns dos comentários que se podem ler, em várias línguas, visto que Gio soma fãs pelo mundo inteiro. Além dos elogios, a bela espanhola coleciona vários pioropos nas publicações do Instagram.