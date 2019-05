Geri Halliwell volta a ser ruiva para as Spice Girls

As Spice Girls estão de volta e o cabelo ruivo de Geri Halliwell também. A cantora sempre habituou os fãs ao seu cabelo ruivo e, nos últimos tempos, tinha-o pintado de loiro.Esta quarta-feira, 22 de maio, a 'spice girl' publicou uma fotografia com o visual novo. "Cor ruiva está de volta", escreveu na legenda a cantora.Geri tem partilhado, nos últimos tempos, recordações da banda. As spice Girls começam a digressão na sexta-feira, 24 de maio, no Croke Park, em Dublin.Victoria Beckham é a única que não vai voltar aos concertos com as Spice Girls.