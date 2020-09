Gigi Hadid mostra a luz da maternidade Manequim está grávida do primeiro filho e protagonizou uma sessão em que destaca a sua beleza nesta fase.

Gigi Hadid mostra a luz da maternidade

10 set 2020 • 18:41

Aos 23 anos, a modelo vive um dos momentos mais emocionantes da sua vida com a chegada do primeiro filho. Um período que fez questão de registar com uma sessão fotográfica em que é evidente toda a sua beleza e sensualidade no período de gestação. Orgulhosa da sua ‘barriguinha’, Gigi Hadid recebeu milhares de elogios dos fãs e seguidores.

