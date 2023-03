Gigi Paris: Uma mulher que gosta de ajudar A namorada do ator Glen Powell é instrutora de ioga

Gigi Paris: Uma mulher que gosta de ajudar

08 mar 2023 • 19:14

A namorada do ator Glen Powell ('To Gun: Maverick') é uma mulher cheia de atributos. Nascida e criada em Miami, estreou-se como modelo, com 14 anos e é, desde 2019 (e após 300 horas de formação) instrutora de ioga. "É uma sensação fantástica, a de poder ajudar os outros a sentirem-se melhor", diz. Em 2021, criou a marca de roupa Jijou Paris, que pretende realçar a beleza natural de quem a usa. Pelo menos nela fuciona...

